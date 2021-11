Regen tut Flüssen und Seen im Norden des Landes gut

Der viele Regen tut Flüssen und Seen in der Region gut. So erwartet die Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz beispielsweise weniger Blaualgen in der Mosel, als in den vergangenen Jahren.

Die Blaualgen können auf der Haut Ausschläge verursachen und die Schleimhäute reizen. Werden sie verschluckt, können sie für Erbrechen und Übelkeit sorgen. Allerdings benötigen sie eine niedrige Fließgeschwindigkeit zum Wachsen, so die Bundesanstalt. Durch den vielen Regen sei das Wasser – beispielsweise in der Mosel - aber so schnell, dass sich die gefährlichen Bakterien nur schwer vermehren könnten. Auch für den Postweiher im Westerwald hat der Regen der vergangenen Wochen einen positiven Effekt: Die Wasserqualität sei in dem Badesee sehr gut, sagte der Strandbadbetreiber. Außerdem könne durch den hohen Wasserstand das Seegras nicht gut wachsen. Deshalb musste in diesem Jahr kein einziges Mal das Mähboot eingesetzt werden, mit dem das Gras normalerweise im Sommer abgeschnitten wird.