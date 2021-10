Regenreiches Jahr war gut für Wälder im Norden von Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Die Niederschläge waren gut für die Wälder im Norden von Rheinland-Pfalz. Das haben verschiedene Forstämter auf SWR-Nachfrage bestätigt. Es gebe aber immer noch Probleme.

Nach Auskunft des Forstamts Adenau hat es in diesem Jahr durch den Regen weniger Borkenkäfer gegeben. Nachdem in den vergangenen drei Jahren drei bis vier Generationen Käfer im Jahresverlauf geschlüpft seien, habe es in diesem Jahr nur zwei bis drei Generationen gegeben. Das sei zwar gut für die verbliebenen Fichten gewesen, die Käferpopulation sei aber immer noch hoch. Das stelle eine Gefahr für den Wald dar.

"Auf der anderen Seite haben viele Fichten aber nicht wirklich vom Regen profitiert, weil deren Wurzeln durch die letzten drei Trockenjahre zu stark geschädigt sind", erklärt der Leiter des Forstamts Adenau, Winand Schmitz. Vor allem das Feinwurzelsystem der Fichten sei betroffen.

Regen hat jungen Bäumen im Norden von RLP geholfen

Wie das Forstamt in Nastätten mitteilt, ist der Regen gut für die Pflanzaktionen in den Wäldern gewesen. Denn so seien die jungen Bäume nicht gleich nach dem Pflanzen vertrocknet. "Um den gesamten Wasserhaushalt im Wald wieder auf einen guten Stand zu bringen, muss es aber noch viel mehr regnen", sagt der stellvertretende Leiter des Forstamts Nastätten, Steffen Herzog. Das sei vor allem für tief-wurzelnde Bäume wie Buchen wichtig. Die würden zunehmend unter Wassermangel und damit einhergehendem Pilz- und Schädlingsbefall leiden.

Schnee würde dem Wald helfen

Auch aus Sicht des Forstamts Hachenburg waren die vielen Niederschläge grundsätzlich gut für den Wald. Dennoch würden neben der Fichte auch andere Baumarten unter den Folgen der letzten Trockenjahre leiden - etwa Buchen, Lärchen, Douglasien oder Eichen. "Wir haben beobachtet, dass einzelne Lärchen jetzt etwa auch von Borkenkäfern befallen werden", sagt der stellvertretende Leiter des Forstamts Hachenburg, Johannes Wagner.

Wagner wünscht sich nach eigenen Angaben einen schnee- und frostreichen Winter. "Wenn der Schnee mal einige Wochen liegen bleibt und dann langsam abtaut und versickert, kann der Waldboden das Wasser viel besser aufnehmen", so der Förster. Im Gegensatz dazu würden etwa Starkregenereignisse dem Wald nur wenig helfen, da das Regenwasser dann viel zu schnell über die Bäche und Flüsse abfließe.