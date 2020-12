Auch im Norden von Rheinland-Pfalz bitten katholische und evangelische Kirchengemeinden die Besucher von Weihnachtsgottesdiensten, sich rechtzeitig anzumelden. Wegen der Corona-Pandemie sind die Plätze in den Kirchen eingeschränkt und teils schon ausgebucht. Deshalb bietet die Gemeinde Feldkirchen-Altwied beispielsweise schon am 23. Dezember drei Mal eine sogenannte Kinderweihnacht im Freien an. Jeder Gottesdienst dauert eine halbe Stunde, die Besucher sitzen auf Brauereibänken, Teilnehmer sollten sich warme Kleidung anziehen und eine Decke und einen Regenschirm mitbringen. In Bornich im Rhein-Lahn-Kreis können Besucher an Heilig Abend drei Andachten am Waldrand mit echten Eseln feiern. Rund ums Gemeindehaus in Miehlen im Taunus gibt es zwei Gottesdienste. Die evangelische Gemeinde Bad Ems setzt bei allen Gottesdiensten auf ein Reservierungssystem, das wie bei Buchungen für Theater- oder Konzertbesuche funktioniert. Für alle Weihnachtsgottesdienste im Norden des Landes gilt: rechtzeitig anmelden und Hygieneregeln einhalten.