Rechtsstreit um Pacht für Loreley-Bühne geht weiter

Das Oberlandesgericht sieht im Rechtsstreit um die Loreley-Freilichtbühne keine Möglichkeit mehr, dass sich die Parteien gütlich einigen. Den Angaben zufolge steht im September der nächste Verhandlungstermin und bald danach eine Entscheidung an. Die Stadt Sankt Goarshausen als Verpächterin und der Betreiber der Freilichtbühne liegen seit Jahren im Streit um nicht gezahlte Pacht. Der zuständige Richter am Oberlandesgericht Koblenz sagte dem SWR, er sehe keine Option mehr für einen Vergleich. Als nächstes erwarte das Gericht den Bericht eines Gutachters. Er solle klären, ob durch die Sanierung der Freilichtbühne Loreley womöglich Mängel an der Bühnenanlage und Technik entstanden waren. Das beklagt der Pächter und hatte deswegen seine Pachtzahlungen gekürzt.