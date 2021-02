per Mail teilen

Der Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz kritisiert die Arbeit des Landesbetriebs Mobilität in Koblenz. Über die Hälfte der Bauvorhaben würden länger dauern als ursprünglich geplant, heißt es im aktuellen Jahresbericht des Rechnungshofes. Aber der Rechnungshof geht in seiner Kritik noch weiter: Nicht nur würden die Projekte länger dauern, oftmals gebe es hinterher Baumängel, die zum Beispiel die Sicherheit und Lebensdauer der Straßen beeinträchtigten. Außerdem untersuche der für den Straßenbau im Land zuständige Landesbetrieb nicht, warum Projekte teurer wurden als ursprünglich geplant. Auch im Vorfeld von Baumaßnahmen läuft laut Landesrechnungshof einiges schief: Zum Beispiel würden Kosten nur ungenau geschätzt, was dazu führen könnte dass Projekte teurer werden als eigentlich nötig. Der Landesbetrieb Mobilität hat die Kritik laut Rechnungshof zur Kenntnis genommen und verweise unter anderem auf Personalmängel.