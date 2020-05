Im Koblenzer Stadtteil Pfaffendorf werden heute Vormittag vorbestellte Reben an Hobby Winzer ausgegeben. Die Aktion ist Teil eines neuen Stadtteil-Projekts.

Nach Angaben der Organisatoren wurden etwa 250 Reben von Pfaffendorfer Anwohnern vorbestellt. Zusammen wollen sie zu Stadtwinzern werden. Dazu pflanzen sie die Reben in ihre Vorgärten. Ein Koblenzer Winzer soll dann in ein paar Jahren daraus Wein herstellen. Die Idee für das Projekt hatte die Koblenzer Kulturdezernentin Margit Theis-Scholz, die selbst in Pfaffendorf wohnt. Sie hofft nach eigenen Angaben durch das Stadtwinzer-Projekt an die Wein-Tradition des Stadtteils anknüpfen zu können. Gleichzeitig soll das Projekt die Gemeinschaft in Pfaffendorf fördern. Eigentlich war für heute auch ein Winzerfrühstück geplant. Das muss aber Corona-bedingt ausfallen.