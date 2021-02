Wenn trotz genauer Planung Corona-Impfstoff in einem Impfzentrum oder einem Altenheim übrig bleibt, sind andere Menschen aus der Gruppe mit der höchsten Priorität an der Reihe. Das können laut Gesundheitsministerium auch Feuerwehrleute sein.

Ministeriumssprecher Markus Kuhlen sagte am Mittwoch, in der Regel seien dies aber Mitarbeiter der mobilen Impfteams, der Impfzentren sowie Beschäftigte aus Krankenhäusern und von Rettungsdiensten, die ein erhöhtes Risiko hätten, an Covid-19 zu erkranken.

Allerdings lasse es sich bei inzwischen mehr als 216.000 Impfungen nicht vollkommen ausschließen, "dass in Einzelfällen auch Personen geimpft wurden, die nicht zur Gruppe der höchsten Priorität gehören", so Kuhlen. Denn der aufbereitete Impfstoff sei maximal sechs Stunden haltbar, und dürfe auch nicht weiter transportiert werden. Übrig gebliebene Dosen sollten aber auf keinen Fall entsorgt werden müssen.

Rest-Impfdosen an Mitarbeiter der Feuerwehr

Das von der städtischen Berufsfeuerwehr geleitete Corona-Impfzentrum in Koblenz hatte nach Informationen des SWR mit übrig gebliebenen Impfdosen 127 von 145 Mitarbeitern der Feuerwehr impfen lassen. Aber nur etwas mehr als die Hälfte der Geimpften gehörten nach Angaben der Stadt zur Impfgruppe mit der höchsten Priorität. Ein Sprecher der Stadt hatte gesagt, die Feuerwehrleute seien mit Restdosen geimpft worden. Die Feuerwehr samt ihres Leiters arbeite im Impfzentrum mit. Dessen Sekretärin und vier andere Angestellte der Verwaltung seien als "Ausfallreserve" eingeplant gewesen.

Stadt erklärt ihr Vorgehen bei übrig gebliebenen Impfdosen

Die Stadt Koblenz habe früh festgelegt, wer Restdosen der Corona-Impfung erhalten soll, so Bürgermeisterin Ulrike Mohrs. Nach ihren Angaben gehört auch die Berufsfeuerwehr dazu. "Von Anfang an haben die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr eine wichtige koordinierende Rolle in der Corona-Pandemie eingenommen. Dabei haben sie auch an vorderster Front mitgeholfen."

DRK koordiniert mobile Impfteams

Wenn trotz sorgfältiger Planung in den Alten- und Pflegeheimen Impfstoff übrig bleibe, weil Bewohner oder Mitarbeiter kurzfristig erkrankten oder absagten, schauten die mobilen Impfteams nach Menschen im Umfeld der Einrichtung, sagte die Sprecherin des Landesverbands des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Katharina Benlioglu. Das DRK koordiniert die mobilen Impfteams. "Das sind dann oftmals Mitarbeitende, die sich spontan entscheiden, sich impfen zu lassen, auch wenn sie vorher nicht dafür angemeldet waren." Es könnten aber auch Mitarbeitende der örtlichen Rettungsdienste oder anderes medizinisches Personal sein.

Medizinethiker fordert Nachrückerlisten

Nach Ansicht des Mainzer Medizinethikers Norbert Paul sollten übrig gebliebene Impfdosen an Menschen mit der höchsten Priorität weitergegeben werden. "Es wäre gut, wenn es für solche Fälle ausgearbeitete Nachrückerlisten gäbe", sagte Paul, der Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Ethikbeirats für die Corona-Schutzimpfungen ist. In Kliniken etwa gebe es zahlreiche Pflegekräfte, die noch keinen konkreten Impftermin hätten. Sie seien nicht nur systemrelevant, sondern auch besonders gefährdet, sagte der Medizinprofessor. Seiner Einschätzung zufolge gibt es etwa an Mainzer Kliniken noch etwa tausend Mitarbeiter, die mit höchster Priorität auf einen Termin warten.