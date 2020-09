Die Realschule Plus in Wirges im Westerwald bleibt wegen eines positiv auf Corona getesteten Lehrers bis zum 30. September geschlossen.

Die Realschule Plus in Wirges im Westerwald bleibt wegen eines positiv auf Corona getesteten Lehrers bis zum 30. September geschlossen. Zuletzt hatte das gesamte Lehrpersonal an einer Konferenz teilgenommen, so die Kreisverwaltung. Deshalb hat das Gesundheitsamt alle Lehrer der Realschule in Wirges in Quarantäne geschickt. Die Schüler werden jetzt Online unterrichtet.