Der Hausärzteverband Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz begrüßt, dass voraussichtlich im Juni die Impf-Priorisierung aufgehoben wird. Viele Praxen im Land könnten noch mehr Menschen impfen, sagte eine Sprecherin.

Momentan bekämen die Hausarztpraxen maximal 50 Impfdosen pro Woche, meist allerdings weniger. Denn die Impfstoffvergabe an Praxen sei limitiert. Sobald es mehr Impfstoff gebe, sollte diese Limitierung aufgehoben werden, sagte die zweite Vorsitzende des Hausärzteverbands, Heidi Weber. Die Landesregierung stellte am Dienstagvormittag mehr Impfstoff für die Hausärzte und Impfzentren im Land in Aussicht.

Hausärzte impfen nach Dringlichkeit

Patienten können seit Anfang April auch beim Hausarzt gegen Corona impfen lassen. Die Ärzte und Ärztinnen müssten sich ihren Patientenstamm anschauen und nach Prioritätsgruppe und Dringlichkeit entscheiden, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz mit. Danach richte sich, ob und wann Patienten einen Termin bekämen. Zudem könne die entsprechende Hausarztpraxis von sich aus Patienten anrufen und ihnen eine Impfung anbieten.

Betriebsärzte sollen ab Juni impfen dürfen

Auch Betriebsärzte sollen spätestens im Juni impfen dürfen. Beim Versicherungsunternehmen Debeka in Koblenz könnten die etwa 4.000 Mitarbeiter geimpft werden, sobald die Priorisierung aufgehoben sei, so ein Sprecher. Das Unternehmen will die Beschäftigten zusammen mit dem DRK impfen: etwa 250 Mitarbeiter am Tag.