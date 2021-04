In Koblenz haben die Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Handwerkskammer (HWK) unterschiedlich auf die Pflicht zu Corona-Testangeboten in den Betrieben reagiert. Sie soll am Montag in Kraft treten. Nach Angaben der Handwerkskammer Koblenz lassen die meisten Betriebe ihre Mitarbeiter schon jetzt einmal pro Woche auf Corona testen - eine gesetzliche Pflicht ändere deshalb kaum etwas. Die Industrie- und Handelskammer Koblenz übt dagegen Kritik: Es sei gerade für kleinere Unternehmen schwer, an genügend Tests zu kommen. Außerdem sei unklar, wer sie bezahle, so die IHK. Große Firmen in der Region machen ihren Mitarbeitern aber schon jetzt eigene Corona-Testangebote: Der Sprecher des Koblenzer Versicherungsunternehmens Debeka sagte, die Tests würden sehr gut angenommen. Bei Rasselstein in Andernach bekommen die Beschäftigten seit Anfang des Monats nach Unternehmensangaben fünf kostenlose Schnelltests für zuhause.