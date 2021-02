Lehrer- und Elternverbände aus dem Norden von Rheinland-Pfalz sind grundsätzlich damit einverstanden, dass ab dem 22. Februar die Grundschulen wieder öffnen. Das hat eine SWR-Recherche ergeben. Wenn in den Schulen nicht genug Abstand gehalten werden könne, würden die Klassen geteilt und die Gruppen abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet. Lars Lamowski vom Verband Bildung und Erziehung für die Region Koblenz sagte dem SWR, das habe der Lehrerverband schon lange gefordert. Jeder Klassenraum müsse aber jetzt endlich mit einem Raumluftfilter ausgestattet werden. Zudem müssten an den Grundschulen mehr Lehrer eingestellt werden. Der Regionalelternsprecher im Schulaufsichtsbezirk Koblenz, Erwin Lenz aus Bendorf, sagte, der Wechselunterricht und die damit geltende Präsenzpflicht seien ein Spagat: sowohl der Gesundheitsschutz als auch das Unterrichten von Kindern in der Grundschule seien wichtig.