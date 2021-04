Die Vorsitzenden der CDU-Kreisverbände in der Region reagieren unterschiedlich auf die Nominierung von Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten. Der Vorsitzende der CDU im Rhein-Lahn-Kreis, Matthias Lammert, zeigte sich enttäuscht von der Entscheidung. Er hätte sich gewünscht, dass der CDU-Bundesvorstand auf die Signale der Basis gehört hätte, so Lammert. Für die Mehrheit sei Markus Söder der bessere Kanzlerkandidat gewesen. Ähnlich sieht das auch die Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Cochem-Zell, Anke Beilstein. Die Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Mayen-Koblenz, Mechthild Heil, hingegen begrüßt die Nominierung Laschets. Er sei ein verlässlicher und vor allem vertrauenswürdiger Politiker. Sie sei überzeugt, dass die Partei jetzt geschlossen in den Wahlkampf starte. Im CDU-Kreisverband Neuwied habe es Befürworter für beide Kandidaten gegeben, so der Vorsitzende Ewin Rüddel.