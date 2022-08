Ausfall des RE8: Bürgermeister in Region Koblenz schreiben Wutbrief

Vor einer Woche hatte die Deutsche Bahn angekündigt, dass der Regionalexpress RE8 zwischen Köln und Koblenz ab Mitte August wochenlang ausfallen wird. Jetzt häuft sich die Kritik.

Bürgermeister der anliegenden Kommunen Neuwied, Bad Hönningen, Linz und Unkel kritisieren das Vorgehen der Deutschen Bahn. Die Entscheidung des Transportunternehmens, den RE8 ab Mitte August für fünf Wochen ausfallen zu lassen, verärgert und irritiert die Bürgermeister. In einem Brief an die Bahn fordern Sie, dass die Entscheidung zurückgenommen wird.

Berufspendler und Schulkinder von Ausfall betroffen

Gerade für Schulkinder und deren Eltern sei der Ausfall ein großes Problem, ebenso für Pendler. Dass der Zug so lange nicht fährt, sei weder mit den Bürgermeistern noch mit dem Auftraggeber für die Linie, dem SPNV Nord abgestimmt worden. Die Bürgermeister werfen der Bahn vor, nicht über den Tellerrand zu schauen und schlecht zu kommunizieren. Die Deutsche Bahn hatte den geplanten Ausfall ab dem 15. August mit Personalengpässen begründet.

Kritik kommt auch vom Kreis Neuwied

Der Landrat des Kreises Neuwied, Achim Hallerbach (CDU), fordert die Deutsche Bahn ebenfalls in einem Brief auf, die Streichung zurückzunehmen. Der RE8 fährt einen großen Teil seiner Strecke auf der rechten Rheinseite durch den Kreis Neuwied. "Das ist Chaos mit Ansage", kritisiert Landrat Hallerbach und fordert die Bahn auf, dass der RE8 weiter nach Plan fährt. Das Vertrauen in das System der Bahn werde dadurch weiter erschüttert. Auch der Schienen-Personen-Nahverkehrsverband SPNV pflichtet ihm bei. Der geplante Ausfall sei mit den Entscheidungsträgern in Rheinland-Pfalz nicht abgestimmt.

Bahn begründet Zugausfälle mit Personalproblemen

Die Bahn hat nach eigenen Aussagen mit Personalengpässen zu kämpfen. Unter anderem würden viele Beschäftigte wegen Corona ausfallen. Der fünfwöchige Ausfall der Linie solle helfen, den Bahnverkehr insgesamt zuverlässiger zu machen.