Razzia gegen Rechtsrock-Konzert

Bei einer Razzia in der rechtsextremen Szene hat die Polizei am Samstagabend Ermittlungen gegen 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Rechtsrock-Konzertes aufgenommen. Kurz vor Beginn des Konzertes umstellten 130 Einsatzkräfte eine alte Mühle mitten im Wald im Raum Weitersburg (Landkreis Mayen-Koblenz), in der die Veranstaltung stattfinden sollte, wie die Polizei anschließend mitteilte. Die Männer und Frauen wurden in der Mühle durchsucht sowie ihre Personalien aufgenommen. Die Polizei stellte bei einigen Teilnehmern der Veranstaltung Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest und verhängte Bußgelder. Weitere Ermittlungen laufen zurzeit, so ein Sprecher der Polizei.