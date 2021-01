Im Rahmen einer bundesweiten Razzia gegen Kinderpornographie hat die Polizei unter anderem auch im Rhein-Lahn-Kreis und im Kreis Ahrweiler fast 3.000 Datenträger sichergestellt. Darunter seien auch mehr als 170 Mobiltelefone, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Köln mit. Die Polizei hatte am Dienstag mit mehr als 1.000 Beamten 75 Objekte in zehn Bundesländern durchsucht. Die Aktion richtete sich gegen 66 Tatverdächtige, die kinderpornographische Inhalte besessen und verbreitet haben sollen.