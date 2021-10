21-Jähriger nach Raubüberfall festgenommen

Ein 21-Jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis soll am Samstag eine Videothek in Lahnstein mit einer Schusswaffe überfallen haben. Mit einer Schreckschusspistole bewaffnet habe er von der Kassiererin der Videothek Geld gefordert, berichtet die Polizei. Der Mitarbeiterin sei es gelungen, die Pistole aus der Hand des Täters zu schlagen. Trotzdem wurde die Frau durch einen Schuss aus der Schreckschusswaffe an der Hand verletzt. Hinweise von Zeugen führten am Sonntag dazu, dass der Mann in den Fokus der Behörden geriet und festgenommen wurde. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in Kamp-Bornhofen wurde die mutmaßliche Tatwaffe gefunden.