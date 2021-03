Der Run aufs Klopapier am Beispiel Raubach

Die Supermarktregale leer - die Vorratskammern voll: In Zeiten von Corona fangen die Deutschen an, Dinge zu horten. Konserven, Nudeln und vor allem Klopapier sind gefragt wie nie. Im Werk in Raubach im Kreis Neuwied wird Klopapier für alle großen Supermarktketten hergestellt. Die Bänder laufen auf Hochtouren.

Das Coronavirus wirkt sich auch auf Industrie und Handel aus. Desinfektionsmittel und Klopapier sind teilweise ausverkauft, weil die Menschen bunkern. Das hat dazu geführt, dass die Mitarbeiter des Metsä-Tissue-Werks in Raubach deutlich mehr Arbeit haben.