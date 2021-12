Rat stimmt für Resolution zu Nonnenwerth

per Mail teilen

Der Stadtrat von Remagen hat einstimmig eine Resolution zur Unterstützung des privaten Gymnasiums auf der Insel Nonnenwerth verabschiedet. Der aktuelle Träger will nach eigenen Angaben die Schule aufgrund von Brandschutzproblemen schließen. In der Resolution heißt es etwa, der Stadtrat Remagen sei bestürzt über die Ankündigung des privaten Trägers, die Einrichtung mit etwa 500 Schülern zum Ende des laufenden Schuljahres schließen zu wollen. Die Resolution habe nur einen rein symbolischen Charakter und keine rechtlichen Auswirkungen, so die Verwaltung. Die hätte nur eine Änderung des Flächennutzungsplanes, die etwa eine Wohnbebauung auf der Insel ermögliche. Dem werde der Rat aber nicht zustimmen.