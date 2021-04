Der Koblenzer Stadtrat hat einstimmig eine Resolution gegen die Erweiterung des Factory Outlet Centers in Montabaur verabschiedet. Die geplante Erweiterung des Outlet Centers bedrohe den Koblenzer Einzelhandel, heißt es in der Resolution. Durch den Internethandel und die Corona-Pandemie stehe die Existenz vieler Geschäftsleute schon jetzt auf dem Spiel. Die Pläne sehen vor, die Zahl der Läden im Outlet Center von 60 auf 120 zu verdoppeln. Der Stadtrat appelliert in seiner Resolution an die Landesregierung, an ihrem Ziel festzuhalten, die Innenstädte zu stärken. Die Erweiterung des Outlet Centers in Montabaur sei zwar noch nicht beschlossen, sagte Oberbürgermeister David Langner (SPD). Trotzdem wolle man mit der Resolution frühzeitig ein Signal setzen. Neben Koblenz wollen sich auch die Städte Neuwied, Andernach, Limburg und Mayen an der Resolution beteiligen.