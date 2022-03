Zwei mögliche Grundstücke für ZF

Der Gemeinderat der Grafschaft im Kreis Ahrweiler hat mehrheitlich beschlossen, dem Automobilzulieferer ZF ein Grundstück anzubieten. Die Verwaltung wurde beauftragt, dem Unternehmen entsprechende Informationen und technische Angaben weiterzuleiten. Nicht alle Fraktionen hätten einer möglichen Neuansiedlung zugestimmt, so Bürgermeister Juchem. Es habe seitens der Grünen Bedenken gegeben, die Flächen in den Gewerbegebieten weiter zu versiegeln. In Frage kommen laut Juchem zwei Flächen: entweder in Gelsdorf oder in Ringen. Dabei soll das Grundstück für ZF an die bestehenden Gewerbegebiete angedockt werden. ZF selbst ist nach Angaben eines Sprechers weiter auf der Suche nach einem neuen Standort. Der soll in Rheinland-Pfalz liegen. Neben der Grafschaft und Koblenz würden weitere Standorte geprüft. Den rund 280 Mitarbeitenden des aufgelösten Werks in Ahrweiler, die jetzt in Arbeit sind, soll weiter eine Beschäftigung angeboten werden.