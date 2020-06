Der Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd hat weltweit zu Protesten geführt. Ein Polizist hatte so lange sein Knie in Floyds Nacken gedrückt, bis er starb. Auch in Koblenz fand am Samstag ein "Walk for Justice" statt.

Nach Angaben der Veranstalter demonstrierten in Koblenz bis zu 1.000 Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Der Walk for Justice - also der Marsch für Gerechtigkeit - startete mit Kundgebungen am Deutschen Eck.

Mehr als zehn Redner, darunter auch ein 11-jähriges Mädchen schilderten teils kämpferisch, teils mit Tränen in den Augen ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus. Sie forderten dazu auf, bei rassistischen Äußerungen nicht wegzuschauen sondern mit dafür zu sorgen, dass alle Menschen - "egal ob schwarz oder weiß" - gleich behandelt werden.

"Black Lives Matter"

Nach der Kundgebung am Deutschen Eck startete die Demonstration in Richtung Koblenzer Innenstadt. Während des Zuges hielten viele der meist jungen Demonstranten Transparente hoch und skandierten: "Black Lives Matter - Schwarze Leben zählen" oder "no justice, no peace - keine Gerechtigkeit, kein Friede".

Mehrfach setzen sich die Menschen zu kurzen Schweigeprotesten nieder. Das Koblenzer Ordnungsamt sprach von einer friedlichen Veranstaltung. Abstände seien weitestgehend eingehalten und teils auch Alltagsmasken getragen worden.

Dauer 1:09 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Demo gegen Rassismus Am Deutschen Eck in Koblenz wurde gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Video herunterladen (2,9 MB | MP4)

Wo gibt es Hilfen bei Diskriminierung und Gewalt?

Wenn es ganz konkret um die Polizei geht, wenn also jemand zum Beispiel nur wegen seiner Hautfarbe kontrolliert wurde, gibt es eine Beschwerdestelle im Polizeipräsidium Koblenz, erreichbar online, per Telefon, aber auch persönlich. Die Vorwürfe werden dann geprüft und gegebenenfalls wird ermittelt.

Außerdem gibt es in Koblenz die Organisation m*power. Das ist eine unabhängige Beratungsstelle, an die sich Menschen wenden können, die Opfer von rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt geworden sind. Die Organisation bietet zum Beispiel Beratungen an, begleiten Betroffene zur Polizei, zum Gericht oder helfen bei Anträgen. M*power wird unter anderem durch das Bundesfamilienministerium gefördert und ist in ganz Rheinland-Pfalz aktiv.