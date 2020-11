Der Betriebsrat des Weißblechherstellers Rasselstein geht davon aus, dass das Werk in Andernach nicht vom angekündigten Stellenabbau beim Mutterkonzern ThyssenKrupp betroffen sein wird. Das sagte der Betriebsratsvorsitzende Marc Winter auf SWR4 Anfrage: ThyssenKrupp hatte am Morgen mitgeteilt in den kommenden Jahren insgesamt 11.000 Stellen zu streichen. Die Beschäftigten der Unternehmenstochter Rasselstein in Andernach haben allerdings einen Tarifvertrag, der ihre Stellen bis zum Jahr 2026 sichert. Entsprechend erwartet der Betriebsrat, dass ThyssenKrupp auch weiter zu diesen Zusagen steht. Der ohnehin angeschlagene ThyssenKrupp-Konzern leidet stark unter den Folgen von Corona. Rasselstein profitiert dagegen teils von der Krise – weil Konserven aus Weißblech derzeit gefragt sind.