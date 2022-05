Weißenthurm: Angeklagter im Raser-Prozess sagt aus

Am Landgericht Koblenz hat der Prozess gegen einen Mann begonnen, der sich 2021 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Weißenthurm geliefert haben soll. Der Angeklagte bestreitet die Tat.

Der Angeklagte erklärte am Freitagvormittag vor Gericht, dass er in der Vergangenheit unter Drogenproblemen gelitten habe. Bereits mit zwölf Jahren habe er das erste mal Drogen genommen. Nach einem kalten Entzug sei er etwa zehn Jahre clean gewesen. Zuletzt sei er aufgrund persönlicher Probleme rückfällig geworden. Kurz vor seiner Festnahme habe er auf der Straße gelebt.

Verdächtiger spricht von Erinnerungslücke

Die Fahrt durch Weißenthurm bestreitet der Angeklagte. Er könne sich aber auch nicht erinnern, wo er an dem besagten Tag war. Er äußerte die Vermutung, dass jemand die Kennzeichen seines Autos gestohlen habe. Sein Wagen, den er zusammen mit seiner Freundin gekauft hatte, sei zu dem Zeitpunkt nicht fahrbereit gewesen. Es handelte sich dabei um das gleiche Modell, das bei der Verfolgungsjagd genutzt wurde.

Am ersten Verhandlungstag wurden neben dem Angeklagten auch vier Zeugen gehört - darunter die beiden Polizisten, die den Wagen in Weißenthurm verfolgt hatten. Beide erklärten, den Fahrer mehrfach kurz gesehen zu haben und hielten es für wahrscheinlich, dass es sich dabei um den Angeklagten handelte.

Vorwurf des versuchten Mordes und Gefährdung des Straßenverkehrs

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem versuchten Mord und Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Der 37-Jährige soll im Februar 2021 versucht haben, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Laut Staatsanwaltschaft war er mit dem Auto unterwegs, obwohl er gar keinen Führerschein hatte.

Raser überfährt fast vierjähriges Kind

Demnach sei er vor der Polizei geflohen und im Stadtgebiet von Weißenthurm bis zu 148 Stundenkilometer schnell gefahren. Mehrfach habe der Angeklagte hierbei Passanten, insbesondere Kleinkinder, erheblich gefährdet, weil er mit hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbeigefahren sei. In der Anklage heißt es, dass ein Vater seinen vierjährigen Sohn an einer Engstelle ohne Bürgersteig gerade noch so von der Straße habe ziehen können, bevor der Angeklagte nur wenige Zentimeter an ihnen vorbeigerast sei.

Schließlich sei der Raser mit einer Geschwindigkeit von 148 Stundenkilometern auf ein stehendes Polizeifahrzeug zugefahren. Erst unmittelbar vor dem Wagen habe er die Geschwindigkeit auf 64 Stundenkilometer verringert. Die Polizisten hätten sich aus Angst vor einem Zusammenprall aus dem Auto retten müssen. Nur durch einen glücklichen Zufall sei es dem Angeklagten noch gelungen, einen Unfall zu vermeiden.

Mann entkommt und wird vier Monate später festgenommen

Laut Staatsanwaltschaft, konnte sich der Angeklagte an dem Tag durch weitere grob verkehrswidrige Manöver einer Festnahme entziehen. Im Juni vergangenen Jahres habe der Mann erneut versucht, eine Polizeikontrolle zu umgehen. Da sei er mit einem Kleinkraftrad unterwegs gewesen. Die Polizei habe ihn jedoch abdrängen und festnehmen können. Es habe sich herausgestellt, dass er kleinere Mengen an Drogen und Falschgeld dabei hatte.

Dem 37-Jährigen werden laut Anklageschrift im April und Juni 2021 mindestens vier weitere Fahrten ohne Führerschein vorgeworfen. Teilweise soll er auch unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Drei der Fahrten hat der Angeklagte am ersten Verhandlungstag eingeräumt.

Zurückgewiesen hat der Angeklagte den Vorwurf der räuberischen Erpressung. Im April 2021 soll der Beschuldigte mit einer echt wirkenden schwarzen Schusswaffe versucht haben, von seinem Halbbruder Geld zu erpressen. Der Angeklagte bezeichnete dies als unwahr. Für den Prozess sind noch drei weitere Verhandlungstage angesetzt.