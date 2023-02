Angriff auf Autofahrer in Koblenz-Arenberg: 2.000 Euro Belohnung ausgesetzt

per Mail teilen

Gut acht Monate nach einem Angriff auf einen Autofahrer in Koblenz-Arenberg bittet die Polizei die Öffentlichkeit erneut um Hilfe. Sie hat zudem eine Belohnung von 2.000 Euro für Hinweise ausgesetzt.

Unbekannte hatten den 71-jährigen Mann kurz nach Pfingsten an seinem Auto überfallen und ihn dann im Kofferraum seines Geländewagens eingesperrt. Er hatte vorher sein Auto angehalten, um einen Ast zu entfernen, der quer über der Fahrbahn lag.

Im Kofferraum dieses Autos wurde der Mann nach dem Überfall eingesperrt. Polizei Koblenz

Nachdem die Täter den Mann eingesperrt hatten, fuhren sie zu seinem Haus in Koblenz-Arenberg und stahlen einen größeren Geldbetrag. Dann stellten sie das Auto mit dem gefesselten Mann im Kofferraum vor einer Kirche ab.

Das Opfer habe sich sich kurze Zeit später selbst aus dem Auto befreien können und sei durch Passanten versorgt worden, teilte die Polizei mit. Der 71-Jährige habe durch den Angriff schwere Kopfverletzungen erlitten.

Belohnung von 2.000 Euro für Hinweise ausgesetzt

Die Polizei sucht immer noch nach Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben. Deshalb haben die Beamten erneut einen Zeugenaufruf mit Fotos des silberfarbenen SUV Marke Toyota veröffentlicht, der am 7.6.2022 gegen 7:40 Uhr auf dem Parkplatz an der Immendorfer Straße in Koblenz-Arenberg abgestellt wurde. Dieses Mal wurde eine Belohnung von 2.000 Euro für Hinweise ausgesetzt.

Wem etwas aufgefallen ist, der soll sich bei der Kriminalpolizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261/103-2690 melden.