Sparkasse in Höhr-Grenzhausen

Ein Unbekannter hat am Sonntag in Höhr-Grenzhausen eine Frau in einer Sparkasse mit einem Messer bedroht. Laut Polizei hatte sie gerade Geld abgehoben.

Nachdem die Frau am Sonntagvormittag Bargeld abgehoben hatte und Kontoauszüge holen wollte, hielt ihr der Unbekannte ein Messer an den Hals und forderte Geld, so die Polizei. Nachdem er einen relativ niedrigen Geldbetrag erhalten hatte, flüchtete er den Angaben zufolge zu Fuß. Der etwa 20-jährige Mann soll eine schwarze Sturmhaube, ein graues Kapuzenshirt und einen schwarzen Rucksack getragen haben, teilte die Polizei mit. Sie werte jetzt aus, ob es Videoaufnahmen zu der Tat gibt. Polizei hofft auf Hinweise Banküberfälle tagsüber seien eigentlich sehr selten geworden, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten fragen nun, ob jemandem in den letzten Tagen etwas Verdächtiges in der Nähe der Filiale der Sparkasse Westerwald-Sieg in Höhr- Grenzhausen aufgefallen ist.