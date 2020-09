Ein Fahrradweg zwischen Montabaur und Holler im Westerwald würde zwischen drei und vier Millionen Euro kosten. Das ist das Ergebnis einer neuen Machbarkeitsstudie. Pläne für Radweg gibt es seit mehr als 25 Jahren.

Die Ergebnisse der Untersuchung wurde am Donnerstagabend in Holler vorgestellt. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur, Ulrich Richter-Hopprich (CDU), erklärte, er habe Hoffnung, dass mit dieser Studie wieder Bewegung in die Planungen für den Radweg komme. Die hohen Kosten sehe er dabei nicht als Hindernis: "Für das Auto nehmen wir es jeden Tag hin, dass wir solche Kosten verursachen. Und wenn der Fahrradverkehr jetzt auch einen kleinen Anteil davon will, dann ist das nur angemessen", sagte Richter-Hopprich.

Studie: Bau von zwei Brücken notwendig

Seit mehr als 25 Jahren gibt es Pläne, einen Radweg entlang der Landstraße zwischen Holler und Montabaur zu bauen. Auch eine Bürgerinitiative kämpft seit Jahren für den Weg entlang der rund zwei Kilometer langen Strecke. Wie aus der Machbarkeitsstudie hervorgeht, ließe sich der Weg aber nicht ganz einfach anlegen.

Demnach müssten zwei Brücken gebaut werden, damit der Fahrradweg sicher und komfortabel ist. Die Studie soll nun unter anderem dem Landesbetrieb Mobilität und dem Landtag vorgelegt werden. Bislang war der Bau des Fahrradwegs meist an den Kosten und der Frage nach der Notwendigkeit gescheitert.

Verbandsbürgermeister Richter-Hopprich sagte am Donnerstagabend, in den vergangenen Jahren hätten sich die Voraussetzungen geändert: "Das Thema Fahrrad ist nochmal viel wichtiger geworden. Weil wir alle das Rad als eine echte Alternative wahrnehmen - im Sinne einer Verkehrswende, aber auch bei Fragen des Klimaschutzes. Und natürlich machen es die technischen Möglichkeiten vielen auch leichter, den ein oder anderen Berg hoch zu fahren."