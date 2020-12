In Bad Neuenahr-Ahrweiler ist am Nachmittag ein E-Bike-Fahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, trug der Radfahrer keinen Helm. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Wegen des Unfalls ist die Rotweinstraße in Richtung Tiefkreisel bis auf Weiteres gesperrt.