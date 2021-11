Radfahrer stirbt nach Unfall mit Transporter

Bei einem Verkehrsunfall in Weißenthurm (Kreis Mayen-Koblenz) ist am Mittwoch ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kollidierte ein Kleintransporter mit dem 76-jährigen Fahrradfahrer auf einer Landstraße und verletzte ihn dabei schwer. Er sei daraufhin in ein Krankenhaus gebracht worden, wo der Mann wenige Stunden später starb, so die Polizei. Wegen des Unfalls musste demnach die L121 für einige Zeit teilweise gesperrt werden. Die Polizei eigenen Angaben zufolge hat die Ermittlungen aufgenommen, wie es zu dem Unfall kommen konnte.