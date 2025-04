22 Buslinien für eine Radtour an der Mosel oder in der Eifel

Ab April sind in der Eifel, dem Hunsrück, an der Mosel sowie an Rhein und Ahr wieder Radbusse unterwegs. Oft können auch E-Bikes mitgenommen werden.

Wie die Arbeitsgemeinschaft Radbusse in Rheinland-Pfalz mitteilt, werden insgesamt 22 Radbuslinien im nördlichen Teil des Landes angeboten. In vielen Radbussen können laut den Organisatoren auch E-Bikes mitgenommen werden - und zwar immer dann, wenn die Räder mit einem Anhänger transportiert werden. Wenn ein Heckträger am Bus zum Einsatz komme, seien die E-Bikes für den Transport zu schwer, heißt es auf der Internetseite der Arbeitsgemeinschaft Radbusse. Mit dem Radbus zum Start einer schönen Tour Die Radbusse sind ein Angebot des Zweckverband SPNV-Nord sowie den Verkehrsverbünden VRM und VRT. Die Idee hinter dem Konzept: Weil schöne Radtouren nicht immer vor der Haustür beginnen, sollen Radfahrerinnen und Radfahrern mit den Radbussen zu den besten Einstiegspunkten kommen. Die Busse sind laut den Verantwortlichen aber auch dafür da, einzelne Streckenabschnitte mit dem Fahrrad zu meiden. So könnten zum Beispiel schwere Anstiege in der Eifel oder im Hunsrück mit dem Bus zurückgelegt werden. Tipps für einen Ausflug mit dem Radbus Eine Übersicht von den Streckenverläufen der Touren und Infos zu allen Radbuslinien liefert eine Raderlebniskarte . Die Karte gibt es ab jetzt als Faltkarte in den Tourist-Informationen. Außerdem kann sie im Internet heruntergeladen werden. Auf der Internetseite radbusse.de gibt es auch Fahrpläne, Tickets und die Tarife der Radbusse.