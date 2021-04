per Mail teilen

Radfahrer versus Fußgänger: In Waldbreitbach im Kreis Neuwied sind am Samstag zwei Radfahrer ausgerastet. Der Hintergrund: Sie waren darauf hingewiesen worden, dass sie sich auf einem nur für Fußgänger zugelassenen Wanderweg befänden. Die beiden stiegen daraufhin von ihren Rädern ab und gingen auf die Fußgänger los, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Fußgängerin sei eine Böschung hinuntergestoßen worden. Außerdem hätten die Radfahrer einen weiteren Fußgänger getreten und auf ihn eingeschlagen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.