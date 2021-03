In Quiddelbach im Kreis Ahrweiler hat am Samstagmorgen um sechs Uhr der Kamin eines Hauses gebrannt. Es bildete sich starker Rauch. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Bewohner seine 91 Jahre alte pflegebedürftige Mutter ins Freie bringen. Nach Polizeiangaben gab es keine Schäden an dem Haus in Quiddelbach.