Der Quellenturm direkt an der Lahn in Bad Ems ist marode und wird schon seit 2023 aufwändig saniert. Zuletzt war die Turmspitze an der Reihe. Jetzt wurde sie wieder aufgesetzt.

Für die neue Dachkonstruktion des Quellenturms in Bad Ems sind nach Angaben der Staatsbad Bad Ems GmbH Holzbalken angefertigt worden, die kegelförmig auf dem Turm montiert wurden. Diese etwa 1,2 Tonnen schwere Konstruktion hat ein Kran am Dienstag auf etwas mehr als 40 Meter nach oben gezogen. Damit die Arbeiter immer sicher in dieser Höhe arbeiten können, wurde ein zusätzliches Metallgerüst um den Turm herum gebaut.

Spitze soll bis Freitag wieder auf dem Quellenturm montiert sein

Sobald die kegelförmige Holzkonstruktion montiert und festgeschraubt ist, fangen die Dachdecker mit den Ziegeln an. Zum Schluss soll die alte Wetterfahne, die extra restauriert wurde, wieder auf die Spitze gesetzt werden.

Ob alles so funktioniert wie gedacht, ist laut der Staatsbad Bad Ems GmbH auch davon abhängig, wie windig es ist und ob die Dachdecker in der Höhe sicher arbeiten können. Das Hochziehen und Aufsetzen der Turmsitze funktionierte ohne Probleme. Der Projektleiter Michael Saal von der Staatsbad GmbH sagte, er sei erleichtert, dass es so gut geklappt habe. Das sei Präzisionsarbeit der Handwerker gewesen. Läuft es weiter nach Plan sollen bis Freitag die Arbeiten am Dach des Quellenturms fertig sein.

Die kegelförmige Holzkonstruktion wurde in über 40 Metern Höhe erfolgreich montiert. SWR

Außenfassade des Quellenturms in Bad Ems ist als nächstes dran

Damit sind die Sanierungsarbeiten am Quellenturm in Bad Ems aber noch nicht abgeschlossen: Unter anderem muss die Außenfassade noch verputzt und neu angestrichen werden und die Fenster sollen begutachtet und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Die Arbeiten am Turm sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Kosten der Sanierung liegen laut Staatsbad Bad Ems GmbH bei rund 4,5 Millionen Euro.

Feuchtigkeit hat Quellenturm von 1907 angegriffen

Der Grund, der die Sanierung überhaupt notwendig gemacht hatte, liegt unter dem 1907 erbauten Quellenturm. Dort und in der Turmspitze befinden sich Tanks für das Quellwasser der Bad Emser Heilquellen. Nach Angaben der Staatsbad Bad Ems GmbH sind einige Behälter im Boden undicht. Dadurch herrsche im Inneren des Turms ein feuchtes und warmes Klima. Die feuchtwarme Luft sei vor allem dafür verantwortlich, dass der Turm mit der Zeit baufällig wurde.