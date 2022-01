Queere Mitarbeiter der Bistümer dürfen im Amt bleiben

Die Teilnehmenden der Initiative "Out In Church" dürfen im Amt bleiben, das hat eine SWR-Recherche ergeben. Die Bistümer Trier, Speyer, Mainz, und Limburg gaben auf Anfrage des SWR bekannt, dass sie gegen die geouteten Mitarbeitenden in ihrem Zuständigkeitsbereich keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen erwägen. In der Vergangenheit mussten Priester und andere Mitarbeitende der Kirche und ihrer Einrichtungen, eine Kündigung befürchten, wenn ihre homosexuelle Orientierung oder Partnerschaft bekannt wurde.