Als die Queen in Koblenz war

per Mail teilen

Nach dem Tod von Queen Elisabeth II. erinnern wir an den Moment, als die damals noch junge Queen am 20. Mai 1965 Koblenz und Kaub besucht hat.

Es war ihr erster Staatsbesuch in Deutschland, nach elf Jahren auf dem Thron des Vereinigten Königreichs. Dieser Staatsbesuch führte Königin Elisabeth II. und ihren Ehemann Prinz Philip damals auch nach Koblenz. Sie bestieg nach einer Fahrt durch die Stadt das Rheinschiff Loreley. Die SDR/SWF Abendschau zeigte damals Bilder des Besuchs der Queen in Koblenz.

Dabei entstand auch das Foto, das die Queen am heutigen Konrad-Adenauer-Ufer zeigt. In einem Artikel der Deutschen-Presse-Agentur sprach der inzwischen ebenfalls verstorbene Fotograf Herbert Gauls über diesen Tag. "Das war eine Sensation für Koblenz", erzählte Gauls im Jahr 2015 der dpa. Brechend voll sei die Stadt gewesen, ganze Straßen seien abgesperrt worden. Als einer der wenigen Fotografen habe er damals einen guten Blick auf die Monarchin bekommen können, schreibt die dpa. "Ich weiß noch, dass ich an einer Riesenkompanie von bestimmt 100 Polizisten vorbei musste", zitiert sie den damals 34-jährigen Gauls.

Die Abendschau-Bilder von damals zeigen hunderte Menschen mit britischen Fahnen, die auf die Queen warteten. Familien winkten der Monarchin am Straßenrand zu. Die Queen kam damals mit ihrem Konvoi durch Ehrenbreitstein über die Rheinbrücke an die Anlegestelle der Loreley. Der damalige Ministerpräsident Peter Altmeier hielt eine Begrüßungsrede für die Königin und den Herzog von Edinburgh, berichtet die Abendschau.

Über den Rhein nach Kaub

Auf dem Schiff Loreley fuhr die Queen weiter nach Kaub. Dort wurde sie von Britta Ysner begrüßt, der dortigen Weinkönigin. "Ich bin das Elslein von Kaub, eine Gestalt von hundert Jahre alter Tradition. Ich überreiche Ihnen, Frau Königin, das edelste was diese Landschaft zu spenden vermag. Den Wein, den goldenen Wein, der an den Bergen dieser Stadt wächst", sagte sie zu Queen Elisabeth II. damals. Sie übergab der Queen daraufhin drei Flaschen Kauber Wein. Sie sagte dem SWR am Donnerstag, dass sie traurig sei, vom Tod von Königen Elisabeth II. zu hören. Sie sei froh, dass sie diesen Moment damals mit der Queen teilen durfte.