Bei einem Treffen von Pulse of Europe in der Neuwieder Innenstadt standen am Samstag die transatlantischen Beziehungen zwischen Europa und den USA im Mittelpunkt.

Etwa 40 Menschen nutzen die Gelegenheit, um über Europas Rolle in der Welt und die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl zu diskutieren.

Zu Gast waren der rheinland-pfälzische Europaparlamentarier Ralf Seekatz (CDU) und der US-Politikwissenschaftler und Direktor des Forschungsverbundes Transatlantic Networks Andrew B. Denison. Sie bewegten insbesondere die Auswirkungen einer möglichen Wiederwahl von Amtsinhaber Donald Trump und die potenziellen Änderungen des Verhältnisses zwischen EU und Vereinigten Staaten unter einem Präsidenten Joe Biden.

Welche Folgen hat ein Wahlsieg Bidens?

Seekatz, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament, schätzt, dass sich die Beziehungen bei einem Wahlsieg Bidens verbessern würden. Er warnte jedoch davor, zu viele Hoffnungen in den Demokraten zu setzen. Die Spaltung in Amerika sei so groß, dass sich Biden zunächst einmal um die Innenpolitik kümmern müsse, um sein Land zu einen. Seekatz folgerte: "Europa wird sich noch mehr auf sich selbst verlassen müssen", und forderte, die EU müsse insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik eine stärkere Rolle einnehmen.

Politikexperte Denison sagte, die US-Wahl sei nicht nur eine Schicksalswahl für die Amerikaner, sondern auch für Deutschland, weil Amerika der wichtigste Partner Deutschlands sei. Er rechnet damit, dass Joe Biden gewählt wird und schätzt, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und Amerika dadurch einfacher werde.

Den europäischen Einfluss in der Welt, so ungeeint die Staaten in Europa auch seien, hält er für enorm. "Dieser Einfluss wird stärker, wenn sie mit Amerika zusammenarbeiten. Das gleiche gilt aber auch für Amerika: Wir haben keinen besseren Partner in der Welt als Europa, um mit den Russen und Chinesen fertig zu werden, aber auch mit neuen Problemen wie der Umweltverschmutzung."