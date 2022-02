Lebenslanger Freund rettet 83-Jährigem das Leben

Seit 70 Jahren sind zwei Männer aus Köln und der Verbandsgemeinde Puderbach befreundet und telefonieren jeden Tag. Das sorgte dafür, dass einer von ihnen dringend nötige Hilfe bekam.

Am Sonntagvormittag rief ein 82 Jahre alter Mann aus Köln auf der Polizeiinspektion Straßenhaus an - denn er machte sich nach eigenen Angaben Sorgen um seinen etwas älteren Freund aus der Verbandsgemeinde Puderbach. Der Kölner schilderte den Beamten, dass er seit 70 Jahren jeden Tag um 17 Uhr mit seinem Freund telefoniere. Das letzte Mal am Freitag. Am Samstag aber habe er ihn nicht erreichen können.

Nachbarin aus der VG Puderbach konnte nicht weiterhelfen

Daraufhin habe er bei der Nachbarin seines Freundes aus der Verbandsgemeinde Puderbach angerufen und sie gebeten, nach seinem Freund zu schauen. Durchs Fenster von dessen Wohnung habe sie aber nichts Außergewöhnliches erkennen können. Das alles lasse ihm keine Ruhe, er mache sich große Sorgen, sagte der 82-Jährige den Beamten.

Die Polizisten aus Straßenhaus nahmen seine Sorgen ernst: In einer Mitteilung heißt es, zuerst hätten sie bei der Rettungsleitstelle wegen möglicher Krankentransporte nachgefragt, allerdings ohne Ergebnis. Daraufhin seien Beamte zu dem Anwesen des Manns aus der Verbandsgemeinde Puderbach gefahren. Nachdem auf Klingeln, Klopfen und Rufen die Tür nicht geöffnet wurde, gelangten die Beamten durch eine unverschlossene Balkontür im ersten Stock in das Haus. Im Schlafzimmer fanden sie den 83-Jährigen auf dem Boden.

Treuer Hund wachte neben dem Rentner aus der VG Puderbach

Er war am Freitagabend gestürzt und konnte sich nicht mehr selbst helfen. Neben ihm wachte sein treuer Hund "Sunny". Die Beamten leisteten erste Hilfe und riefen einen Krankenwagen. Der Betroffene war nur leicht verletzt, aber schwach, so die Polizei in Straßenhaus. Er kam in ein Krankenhaus. Inzwischen gehe es ihm schon wieder besser und er telefoniere auch wieder mit seinem Freund aus Köln, heißt es. Sein Hund werde bis zu seiner Heimkehr von einer Nachbarin vorsorgt.