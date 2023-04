Auch fast zwei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal sind viele Menschen auf psychotherapeutische Unterstützung angewiesen. Nun soll es mehr Therapeuten im Ahrtal geben.

Wie der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung bekanntgab, dürfen nun fünf zusätzliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und eine Kinder- und Jugendtherapeutin im Ahrtal praktizieren. Voraussichtlich werden somit neue Therapieangebote in Adenau, Antweiler, Dernau, Mayschoß und Bad Neuenahr geschaffen.

Der Zulassungsausschuss besteht aus freien Therapeutinnen und Therapeuten und Mitgliedern der Krankenkassen. Über eine sogenannte Sonderzulassung können nun neue Therapieangebote ins Tal geholt werden. Zuvor hatte es schon Forderungen nach mehr Angeboten gegeben.

Bürgermeister Orthen (CDU): "Ein guter Tag für das Ahrtal"

Der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen, dankte den zuständigen Gremien der Kassenärztlichen Vereinigung. „Das ist eine sehr wichtige Nachricht, denn der Bedarf an Psychotherapie ist im Ahrtal seit der Flut erheblich gestiegen“, sagte Orthen.

„Neben dem Wiederaufbau in Holz, Stein und Beton ist der Wiederaufbau der seelischen und mentalen Gesundheit der Menschen im Tal die zentrale Aufgabe der kommenden Jahre. Und für diesen Wiederaufbau ist heute ein guter Tag“, so Bürgermeister Guido Orthen.

Die Leiterin des Traumahilfezentrums im Ahrtal, Katharina Scharping sagte dem SWR, dass auch fast zwei Jahre nach der Flut der Bedarf hoch sei. "Es kommen erschreckend viele Menschen zum ersten Mal in eine Behandlung", so die Psychotherapeutin, die Chefärztin in der Ehrenwallschen Klinik in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist.

Menschen im Flutgebiet leiden unter existentiellen Sorgen

Die Situation sei für viele Betroffene schwer zu ertragen: "Was wir alle unterschätzt haben: Es ist kein Trauma, das nur in einer Nacht stattgefunden hat. Die Leute sehen die kaputten Häuser, die zerstörte Landschaft die ganze Zeit." So entstünden existentielle Ängste, durch die sich häufig auch andere Probleme, wie Suchtkrankheiten entwickelten.

Scharping kritisiert, dass es dennoch zu wenige Therapieplätze gebe. Außerdem seien die Vergabeverfahren oft sehr bürokratisch. Teils dauere die Wartezeit auf einen Therapieplatz bis zu drei Jahren.

Landesregierung sieht Bund in der Verantwortung

"Wir wollen die Menschen hier intensiver betreuen", sagt auch Ministerialdirektor Daniel Stich (SPD) vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium. Die Situation an der Ahr sei seinem Haus bewusst. Er fordert vom Bund gegenzusteuern: Die Bedarfsplanung des Bundes sei für eine allgemein angespannte Situation verantwortlich. "Wir wollen beim Bund dafür sorgen, das Problem strukturell zu beheben."

Bereits mehr Therapeuten zugelassen

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Zulassungsausschuss zusätzliche Therapeuten zugelassen. Das ging im Rahmen eines sogenannten Sonderbedarfes wegen der Flutkatastrophe. Doch das reicht nicht, so Therapeutin Katharina Scharping: "Die niedergelassenen Ärzte sagen alle, es ist furchtbar." Vor der Flut sei die Situation schon schwierig gewesen. Nun habe sie sich aber noch weiter angespannt.