Die psychologische Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Ahrtal wird noch Jahre dauern. Das hat der Opferbeauftragte des Landes Detlef Placzek in einer Pressekonferenz gesagt. Ein Konzept für die entsprechende Nachsorge stehe bereits. Aktuell seien die Betroffenen noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, sagte Placzek. Erst danach hätten sie Zeit und Ruhe, sich mit den Geschehnissen auseinanderzusetzen. Das könnte aber auch erst in einem Jahr passieren. Betroffene könnten sich dann an verschiedenen Standorten in der Region professionelle Unterstützung holen, unter anderem bei Wohlfahrtsverbänden, der Kirche oder dem Deutschen Roten Kreuz. Laut dem Opferbeauftragten konnte das Land schon knapp 40 Plätze an Betroffene in der ambulanten Psychotherapie vermitteln und es geben noch mehr freie Plätze.