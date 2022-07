Prügelei nach Gerichtsverhandlung

Insgesamt fünf Menschen haben sich gestern nach einer Gerichtsverhandlung in Koblenz eine Schlägerei geliefert. Wie die Polizei mitteilt, waren sie zuvor in einer Gerichtsverhandlung am Amtsgericht gewesen. Vor der Tür des Gerichts entwickelte sich ein heftiger Streit über die Verhandlung, der in einer Schlägerei mündete. Dabei wurde laut Polizei auch ein Holztischbein als Schlagwerkzeug eingesetzt. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Beteiligten könnten sich bald vor Gericht wiedersehen, sie müssen sich jetzt unter anderem wegen schwerer Körperverletzung verantworten.