Angeklagter soll Feuer in JVA Koblenz gelegt haben

Vor dem Landgericht Koblenz hat der Prozess gegen einen Mann begonnen, der versucht haben soll, die JVA in Koblenz in Brand zu setzen. Zehn Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Dem 25-Jährigen wird vorgeworfen, im August 2020 ein Feuer in seiner Zelle gelegt zu haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft beabsichtigte der Angeklagte damit, die Justizvollzugsanstalt anzuzünden. Dabei habe er bewusst in Kauf genommen, andere Insassen oder Bedienstete zu verletzen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem versuchte schwere Brandstiftung vor.

Ermittler: Papierstapel unter Bett angezündet

Der Beschuldigte hatte nach Angaben von Brandermittlern, die vor Ort waren, und die am ersten Prozesstag als Zeugen gehört wurden, einen Papierstapel unter seinem Bett angezündet. Die Experten schlossen vor Gericht aus, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts oder durch Selbstentzündung entstanden sein könnte. Nach ihren Angaben war die Zelle des Beschuldigten stark verrußt, der Putz unter dem Bett stellenweise durch die Hitze abgeplatzt.

Brand in JVA Koblenz konnte schnell gelöscht werden

Der Brand wurde den Angaben zufolge wegen des starken Rauchs schnell bemerkt und gelöscht. Trotzdem hätten zehn Menschen in der Justizvollzugsanstalt eine leichte Rauchvergiftung erlitten, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Darüber hinaus soll bei dem Feuer ein Schaden von knapp 17.000 Euro in der Koblenzer Haftanstalt entstanden sein.

Angeklagter ist zurzeit in Diez inhaftiert

Zu Prozessbeginn teilte der Anwalt des Beschuldigten mit, dass sein Mandant zunächst nur Angaben zu seiner Person machen werde. Der 25-Jährige verbüßt laut Gericht zurzeit eine knapp fünfjährige Haftstrafe in der JVA Diez wegen Vergewaltigung. Im Sommer 2020 saß er wegen diesen Vorwürfen in der Koblenzer JVA in Untersuchungshaft.