Vor dem Koblenzer Landgericht muss sich ein Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm außerdem Vergewaltigung vor.

Der Angeklagte hat nach Angaben des Landgerichts als freiberuflicher Fotograf gearbeitet. So sei er in Kontakt mit jugendlichen Mädchen gekommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, von Ende 2008 bis Anfang dieses Jahres unter anderem in Mayen, Koblenz und Mülheim-Kärlich in zahlreichen Fällen sexuelle Handlungen an mehreren Jugendlichen vorgenommen zu haben.

Staatsanwaltschaft: Angeklagter soll Kinderpornografie besessen haben

Außerdem soll der Mann verschiedene Fotos und Videos angefertigt und besessen haben, die kinder- und jugendpornografische Inhalte aufwiesen. Der Angeklagte sitzt laut Gericht derzeit in der Justizvollzugsanstalt in Wittlich in Untersuchungshaft. Für den Prozess gegen ihn sind den Angaben zufolge noch drei Folgetermine geplant.