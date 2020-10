Vor dem Oberlandesgericht in Koblenz muss sich ab heute eine Frau verantworten, die Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat gewesen sein soll. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, IS-Propaganda in den Sozialen Medien verbreitet zu haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft der 29-jährigen Lisa R. vor, 2014 mit ihrem damaligen Ehemann und seinen zwei Schwestern nach Syrien gereist zu sein und sich dort dem IS angeschlossen zu haben.

Vier Mal mit Terror-Kämpfern verheiratet

In der syrischen Stadt Al-Raqqa habe sie ihrem Mann den Haushalt geführt, während er an Terrorkämpfen teilgenommen habe, heißt es in der Anklageschrift. Im Dezember 2014 sei ihr gemeinsamer Sohn zur Welt gekommen.

Nachdem ihr Mann 2015 bei Kämpfen getötet worden sei, sei die Beschuldigte aus Idar-Oberstein in den folgenden Jahren mit drei weiteren IS-Kämpfern verheiratet worden. Mit ihrem vierten Mann habe sie Zwillinge bekommen.

IS-Propaganda in Deutschland verbreitet?

Lisa R. soll vor allem über soziale Netzwerke, aber auch mit Textnachrichten in Deutschland für die IS-Ideologie geworben und dazu aufgerufen haben, "Ungläubige" zu töten. In ihren Nachrichten soll sie auch zur Ausreise in das von dem IS proklamierte "Kalifat" aufgerufen haben. Dafür soll sie vom Islamischen Staat neben einer kostenlosen Wohnung auch monatliche Geldzahlungen erhalten haben.

Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr

Kurdische Kämpfer hatten die Deutsche laut Staatsanwaltschaft Anfang 2019 mit ihrer Familie festgesetzt und in das Camp Ayin Issa nahe der türkischen Grenze gebracht. Dort sei sie im Zuge der türkischen Offensive in Nordsyrien aufgegriffen worden.

Im Januar dieses Jahres wurde sie zusammen mit ihren in Syrien geborenen Kindern nach Deutschland abgeschoben und sitzt seitdem in Koblenz in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft sagte damals, es bestehe Fluchtgefahr. Die drei Kinder kamen in die Obhut des Frankfurter Jugendamtes.

Immer noch Anhängerin der IS-Ideologie?

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft hatte die Frau bei ihrer Festnahme am Flughafen Frankfurt unter anderem ein Handy bei sich. Die Auswertung dieser Beweismittel stützten den Verdacht, dass sie sich während ihrer Zeit in Syrien in die Organisation des IS integriert hatte und sich mit anderen Mitgliedern regelmäßig austauschte.

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass sie auch nach ihrer Festnahme in Syrien Anhängerin der IS-Ideologie blieb.