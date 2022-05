Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung beginnt

Vor dem Landgericht Koblenz muss sich am Montag ein Mann wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen vor, im Dezember vergangenen Jahres in Weitersburg einem anderen Mann eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen zu haben. Anschließend soll er ihm mit der zerbrochenen Flasche Schnittwunden im Gesicht und am Hals zugefügt haben. Die beiden Männer sollen sich vor der Tat gestritten haben. Da der Beschuldigte möglicherweise vermindert schuldfähig ist, fordert die Staatsanwaltschaft seine Unterbringung in einer Klinik.