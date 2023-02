Vor dem Landgericht Koblenz muss sich seit Mittwoch ein Mann verantworten, der seit 2005 per Haftbefehl gesucht wurde. Festgenommen wurde er, nachdem er aus der Ukraine geflüchtet war.

Es ist ein außergewöhnlicher Fall, der momentan vor dem Koblenzer Landgericht verhandelt wird. Es geht um große Mengen Kokain, Amphetamin und Marihuana, die Rauschgiftschmuggler aus den Niederlanden nach Deutschland brachten. Die Staatsanwaltschaft Koblenz spricht unter anderem von 20 Kilogramm Heroin und 15 Kilogramm Marihuana, die in den Jahren 2003 bis 2005 nach Deutschland geschmuggelt wurden.

Beschuldigter kehrt als Kriegs-Flüchtling zurück

2005 wurden Mitglieder der Bande festgenommen, sie kamen daraufhin vor Gericht und wurden verurteilt. Bis auf den Mann, der seit Mittwoch in Koblenz vor Gericht steht. Denn der heute 40-Jährige konnte damals in sein Heimatland Ukraine flüchten. Seitdem wurde er mit Haftbefehl gesucht. Bis 2022 in der Ukraine der Krieg ausbrach.

Der Angeklagte schilderte zum Prozessauftakt, wie er im vergangenen Jahr mit seiner Familie - seiner Frau und seinen drei Kindern - nach Deutschland flüchtete. Dort kamen sie zunächst in Koblenz bei Verwandten unter.

Festnahme in Deutschland in Kauf genommen

Der Beschuldigte, dessen Angaben von einer Dolmetscherin übersetzt wurden, sagte zum Prozessauftakt, er habe bei seiner Flucht nach Deutschland in Kauf genommen hier festgenommen zu werden. Das passierte, als er sich hier anmeldete und die Behörden auf den Mann aufmerksam wurden. Sie stellten fest, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Seit Anfang September 2022 sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft.

Beschuldigter räumt Vorwürfe ein

Als Mitglied der Drogenbande war er nach Angaben der Staatsanwaltschaft in den Jahren 2003 bis 2005 in sechs Fällen in Drogengeschäfte verwickelt. Seine Aufgabe war es laut Anklage unter anderem in Weißenthurm (Kreis Mayen-Koblenz) Drogen aus einem Schmuggel-Auto sicherzustellen, die im Fahrzeug versteckt waren. In Weißenthurm hatte die Bande eine Art Stützpunkt eingerichtet, um das Rauschgift für den Verkauf vorzubereiten.

Der Mann hat am ersten Prozesstag über seine Anwälte die Vorwürfe gegen ihn umfassend eingeräumt. Er bereue die Taten sehr, ließ er die Kammer wissen. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung hatten sich zuvor über ein Strafmaß verständigt. Die Anklage schlägt eine Haftstrafe von sieben bis acht Jahren vor. Der Prozess soll in der kommenden Woche mit der Vernehmung von Zeugen fortgesetzt werden.