Verbrannte Frauenleiche bei Ochtendung: Prozess beginnt

Vor dem Landgericht Köln beginnt der Prozess gegen einen Mann, der eine Frau aus Kruft getötet und anschließend verbrannt haben soll. Ihre Leiche war auf einem Feldweg bei Ochtendung gefunden worden.

Rund neun Monate nach dem Fund einer verbrannten Frauenleiche bei Ochtendung im Kreis Mayen-Koblenz steht von Donnerstag an ein 35-Jähriger in Köln wegen Mordes vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Köln geht davon aus, dass der Mann die Frau aus Kruft am 17. Dezember 2020 in Köln oder in der Umgebung in ihrem eigenen Auto mit zwei Kopfschüssen getötet haben soll. Anschließend soll der Angeklagte die Leiche mit einem Komplizen auf dem Feldweg bei Ochtendung in der Eifel abgelegt, mit Brandbeschleuniger überschüttet und dann angezündet haben. Eine Spaziergängerin hatte die verbrannten Überreste einen Tag später gefunden.

Tatmotiv ist noch unklar

Die Staatsanwaltschaft ist nach eigener Aussage davon überzeugt, dass der Angeklagte für den Tod der 31-jährigen Frau verantwortlich ist und ein Verhältnis mit ihr hatte. Das Motiv für die Tat sei noch unklar, so die Staatsanwaltschaft. Medienberichten zufolge habe es in der Beziehung immer wieder Streit gegeben. Der Angeklagte ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die getötete Frau hinterlässt einen Sohn, der zur Tatzeit zehn Jahre alt war.

Eine Spaziergängerin entdeckte die Frauenleiche hier auf dem Weg nahe Ochtendung. SWR

Möglicherweise Arglosigkeit des Opfers ausgenutzt

Die Staatsanwaltschaft Köln will beweisen, dass der Angeklagte das Opfer "überraschend durch die (möglicherweise zuvor geöffnete) Beifahrertür mit einer modifizierten Schreckschusspistole mit zwei Schüssen in den Kopf erschossen hat, während die Geschädigte abgelenkt war und sich keines Angriffs auf ihr Leben versah." Dies wäre dann ein Mord aus Heimtücke, weil die Arglosigkeit des Opfers ausgenutzt wurde, so die Staatsanwaltschaft.

Gegen Komplizen wird gesondert ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt nach eigenen Angaben auch gegen den mutmaßlichen Mittäter in einem gesonderten Verfahren. Für den Prozess gegen den Angeklagten sind beim Kölner Landgericht 14 Verhandlungstage angesetzt.