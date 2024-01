Koblenz: Vermeintliches spirituelles Medium erpresst von Opfer 73.000 Euro

per Mail teilen

Vor dem Landgericht in Koblenz beginnt ein Prozess gegen einen Mann, der mit mehreren Komplizen eine Frau erpresst haben soll. Laut Anklage hat sich die Bande dabei als spirituelles Medium ausgegeben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Mann Teil einer Bande, die Werbung im Fernsehen geschaltet und sich darin als spirituelles Medium ausgegeben hat. Darin behaupteten sie als Medium mit Gott sprechen und Krankheiten heilen zu können. Den Angaben zufolge hatte die Geschädigte diese Werbung gesehen und dort angerufen.

In einer Reihe von Telefonaten sei die Frau danach stark unter Druck gesetzt worden. Unter anderem sei dem Opfer vorgemacht worden, die mutmaßlichen Täter könnten den Tod beeinflussen. Laut Anklage hat die Betrügerbande die Frau so dazu gebracht, insgesamt 73.000 Euro an sie zu bezahlen.

Angeklagter bei geplanter Geldübergabe von Polizei gefasst

Das Geld habe sie dem Angeklagten bei drei Gelegenheiten an einem Treffpunkt in Ulmen im Kreis Cochem-Zell in bar gegeben. Bei dem Versuch, ein viertes Mal Geld bei ihr abzuholen, sei er dann von der Polizei gefasst worden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte aber nicht nur ein einfacher Geldbote gewesen ist, sondern auch über den Tatplan Bescheid wusste. Trotzdem steht er allein vor Gericht. Die anderen Täter sind derzeit noch unbekannt.