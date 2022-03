Vier Jahre Haft für Ex-Mitarbeiter der Ausländerbehörde in Koblenz

per Mail teilen

Das Landgericht Koblenz hat einen ehemaligen Sachbearbeiter der Koblenzer Ausländerbehörde wegen Bestechlichkeit zu insgesamt vier Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte hatte beim Prozess die Taten gestanden.

Der ehemalige Mitarbeiter gab zu, dass er in zwei Fällen 5.000 bis 6.000 Euro kassieren wollte, um Aufenthaltsgenehmigungen zu fälschen. Der Mann war bereits 2019 wegen Bestechlichkeit im Amt in mehreren Fällen rechtskräftig verurteilt worden und sitzt deswegen derzeit eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren ab. Diese Haftstrafe wurde durch den zweiten Schuldspruch auf jetzt insgesamt vier Jahre verlängert.

Weitere Aufenthaltsgenehmigungen sollten gefälscht werden

Im Anschluss an das erste Verfahren hatte die Staatsanwaltschaft umfangreiche Ermittlungen in der Koblenzer Ausländerbehörde angestellt. Dabei sei auch ein E-Mail-Verkehr aufgetaucht, in dem es um die beiden Fälle ging, die jetzt verhandelt wurden. Laut Anklage soll ihm ein Komplize dabei geholfen haben, den Kontakt zu Ausländern herzustellen.

Drogensucht als Motiv für die Fälschungen

Der ehemalige Sachbearbeiter der Ausländerbehörde gab zu, dass er in beiden Fällen die Fälschungen zwar angeboten habe, es sei aber nicht dazu gekommen, weil man sich in einem Fall nicht auf die Summe habe einigen können. Warum es in dem zweiten Fall nicht zu der Fälschung gekommen sei, daran könne er sich nicht mehr erinnern - auch weil er zu der Zeit viele Drogen genommen habe, sagte der Mann während der Verhandlung. Die Drogensucht nennt er als ein Motiv für die Fälschungen.