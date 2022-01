per Mail teilen

Vor dem Koblenzer Landgericht startet heute ein Prozess um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern. Angeklagt ist ein 58-Jähriger. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in mehr als 20 Fällen sexuelle Handlungen an Kindern vorgenommen zu haben. Die Taten sollen zwischen Juli 2014 und Juli 2017 unter anderem in Mülheim-Kärlich und Koblenz passiert sein. Für den Prozess sind insgesamt sechs Verhandlungstage angesetzt, das Urteil soll voraussichtlich Ende Januar fallen.