Baby totgeschüttelt - Vater aus Wissen muss wegen Totschlags in Haft

Ein Vater aus Wissen im Westerwald muss lange ins Gefängnis. Seine neun Wochen alte Tochter war gestorben, nachdem er sie geschüttelt hatte.

Zum Prozessauftakt am Landgericht Koblenz Mitte Juni hatte der 28 Jahre alte Angeklagte gefasst gewirkt. So verhielt er sich auch am Donnerstag als das Urteil fiel. Es lautet: zehn Jahre und sechs Monate Gefängnis. Verurteilt wurde der Mann wegen Totschlags und Misshandlung von Schutzbefohlenen.

Kind soll geschrien haben

Die Anklageschrift hatte dem Mann vorgeworfen, seine Tochter mehrmals geschüttelt zu haben. Weil seine Tochter geschrien habe, soll er dem Mädchen zuvor Mund und Nase zugehalten haben. Der erste Fall blieb jedoch zunächst unentdeckt und kam erst bei der späteren Obduktion ans Licht.

Anklage: Tod billigend in Kauf genommen

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Vater das Mädchen dann wenig später im Dezember 2020 ein weiteres Mal gepackt und unter erheblichem Kraftaufwand geschüttelt haben. Dabei sei der Kopf des Kindes wiederholt und massiv unkontrolliert hin und her geschwungen. Hierbei habe der Angeklagte den Tod seiner Tochter zumindest billigend in Kauf genommen, hieß es in der Anklage. Das Mädchen legte er den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge danach wieder in sein Bett. Seine Lebensgefährtin, die von Beruf Krankenschwester ist, war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Mädchen starb etwa einen Monat später

Die Mutter habe den schlechten gesundheitlichen Zustand des damals fünf Wochen alten Kindes aber bemerkt und es gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei das Mädchen reanimiert und beatmet worden. Bereits bei der Einlieferung in das Krankenhaus habe der Hirntod des Kindes gedroht, heißt es von Seiten der Staatsanwaltschaft. Vier Wochen später ist das Kind dann gestorben.

Ein Gerichtsgutachter sagte im Prozess aus, dass der Mann voll schuldfähig war.