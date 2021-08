per Mail teilen

Vor dem Landgericht Koblenz hat am Dienstag der Prozess gegen einen Mann begonnen, der einen Auslieferungsfahrer einer Bäckerei mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole mit dem Tode bedroht haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 55-Jährigen schweren Raub vor. Den Angaben zufolge soll der Mann im Februar in Hahnstätten im Rhein-Lahn-Kreis den Auslieferungsfahrer bedroht haben, um die Tageseinnahmen in Höhe von rund 3.000 Euro zu erbeuten.